27 Февраля 2021
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Воронеже женщина убила двоих детей, саму ее тоже нашли мертвой

В Воронеже СКР расследует смерть троих человек. Мужчина вернулся накануне вечером домой и обнаружил тела детей и жены.

Уголовное дело возбудили по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ (убийство).

Следствие считает, что 43-летняя женщина ножом нанесла смертельные ранения 22-летней дочери, после – задушила 8-летнего сына. После этого, как полагают следователи, женщина свела счеты с жизнью.  

"Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские для установления точной причины смерти, изъято орудие преступления, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех без исключения обстоятельств случившегося. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального управления СК", - заявили в региональном управлении СКР.

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В Воронеже женщина убила двоих детей, саму ее тоже нашли мертвой

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Теги: убийство, несовершеннолетние, воронеж



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