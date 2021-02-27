В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России сегодня проходят акции памяти Бориса Немцова – он был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту столицы.

Массовые мероприятия, в том числе шествия, которые в предыдущие годы проводили сторонники Немцова, в этом году не были разрешены во многих городах – в связи с пандемией. Тем не менее, в Москве к месту смерти политика приходят люди, они несут цветы, свечи и портреты Немцова.

В Санкт-Петербурге Троицкую площадь, где собрались участники акции памяти, оцепила Росгвардия. Акция согласована, но к Соловецкому камню, годе поминают Немцова, пускают не более 50 человек, посетители акции проходят через металлоискатели.

В Екатеринбурге активисты организовали вахту памяти, люди приносят цветы к памятнику основателям города.