Собаки Леди Гаги, за находку которых она объявила награду в $500 тысяч, вернулись к хозяйке

Два французских бульдога, похищенные у певицы Леди Гаги прямо в центре Голливуда, вернулись к своей хозяйке. В пятницу вечером в один из полицейских участков Лос-Анджелеса их привела некая женщина, сообщает таблоид TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Напомним, пока артистка была на съемках фильма в Европе, троих ее бульдогов выгуливал специально нанятый человек. Несколько дней назад на него во время прогулки напали неизвестные: они выстрелили в выгульщика и схватили двух из трех псов (третья собака позже была невредимой найдена полицией). Помощника певицы госпитализировали с огнестрельным ранением. За розыск собак Леди Гага назначила $500 тыс.

Издание сообщает, что найденные животные здоровы, а женщина, которая их привела, вроде как не имеет отношения к похитителям и даже денег не просила. Также таблоид знает, что, узнав о возвращении собак, Леди Гага плакала от радости. Выгульщик будет жить, хоть и проведет еще какое-то время в больнице. А вот похитители с огнестрельным оружием так и не найдены.