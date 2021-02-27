27 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом Санкт-Петербург
пригожин (2021) | Фото: ndjonisango.com

Компания Пригожина выдала информацию о его местонахождении и просит у ФБР 250 тысяч долларов

Компания Евгения Пригожина раскрыла его местонахождение и потребовала с ФБР США $250 тыс.

Ранее ФБР объявило Пригожина в розыск, назначив вознаграждение в $250 тыс. за информацию, которая приведет к аресту разыскиваемого.

На сайте бюро сообщается, что Пригожин подозревается в "участии в заговоре с целью вмешательства в деятельность Федеральной избирательной комиссии, Минюста и Госдепартамента".

"Он контролировал и одобрял операции по политическому и избирательному вмешательству в Соединенных Штатах, которые включали покупку американского компьютерного сервера, создание сотен фиктивных онлайн-ботов и использование украденных личных данных лиц из Соединенных Штатов", - заявили в ФБР.

Пресс-служба ГК "Конкорд", подконтрольной Пригожину, сообщила на это: "За сведения, которые приведут к аресту Евгения Викторовича Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до $250 тысяч. ФБР разыскивает Евгения Викторовича за предполагаемое вмешательство во внутренние дела США. Пресс-служба компании "Конкорд" готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения".

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Компания Пригожина выдала информацию о его местонахождении и просит у ФБР 250 тысяч долларов

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Теги: евгений пригожин, гк конкорд, фбр, розыск



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