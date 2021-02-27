Сторонники схиигумена Сергия заявили о попытке "захвата" Среднеуральского монастыря в субботу
Насельники Среднеуральского женского монастыря сообщили о "новой попытке захвата", которая, по их словам, произошла утром в субботу, 27 февраля. На этот раз в монастырь приехали реабилитанты благотворительного фонда "Ника", курируемого Екатеринбургской епархией, утверждается в сообщении Telegram-канала "Защита Отца Сергия". При этом в фонде опровергли информацию об участии своих подопечных в конфликте.
"По нашим данным, остановил их только личный звонок митрополита Евгения, которому были вынуждены позвонить монахини монастыря. Ведь всем верующим Екатеринбургской епархии БФ "Ника" известен как личный силовой отряд епархии", - говорится в сообщении канала.
После этого в монастырь приехала омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
"Автобус с реабилитантами все еще на парковке монастыря. Мы воспринимаем данные действия как очередную попытку захвата монастыря", - заключают сторонники Сергия.
Напомним, на этой неделе в монастырь уже приезжали представители полиции в сопровождении ОМОНа. Оперативники искали келейника Сергия – отца Силуана (Андрея Кузнецова). Позже в полицейском главке сообщили, что Кузнецов является фигурантом дела о разбойном нападении и убийстве трех человек. Якобы, мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.