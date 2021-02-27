27 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Валентин Катасонов (2017) | Фото: kramola.info

Режим глобальной пандемии COVID-19 готовился банкирами несколько лет - Катасонов

Режим глобальной пандемии готовился заранее, а ее волюнтаристское провозглашение главой ВОЗ (к слову, в обход процедуры ВОЗ) было предопределено. Об этом на "Фонде стратегической культуры" написал председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор, д.э.н. Валентин Катасонов.

Он отмечает, что еще 18 октября 2019 года прошли "пандемические учения" Event 201, проведенные университетом Джонса Хопкинса при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума. На форуме в Давосе в январе 2020 года это обсуждалось за закрытыми дверями.

4 октября 2020 года на сайте Silview.media был размещен материал "Атомная бомба: Ротшильды запатентовали биометрические тесты COVID-19 в 2015 году. И в 2017 году", в котором приводились сканы документов патентных служб Нидерландов и США о технологии биометрического тестирования на предмет выявления вируса COVID-19. То есть за пять лет до "появления" COVID-19 уже были поданы соответствующие патенты. Причем публикация была запланирована на сентябрь 2020 года. Иными словами, авторы патентов уже в 2015 году знали, что через пять лет будет объявлена пандемия. Первым в списке авторов указан Ричард Ротшильд.

В защиту Ротшильдов срочно выступило агентство "Рейтерс", которое опровергло эти сведения в материале "Проверка фактов: Ротшильд не запатентовал тест на COVID-19 в 2015 и 2017 годах". Однако так же быстро сайт Silview.media выступил с новым разоблачением.

Катасонов отмечает простое и убедительное доказательство длительной подготовки режима пандемии. На специализированном сайте Всемирного банка World Integrated Trade Solution можно найти подробнейшие сведения об экспорте и импорте большинства стран мира за многие годы, в том числе о покупке тестов на определение COVID-19 еще в 2017 году. Их закупала и Россия.

Последний штрих - это то, что 3 марта 2020 года Всемирный банк уже опубликовал доклад о глобальной пандемии, которая была объявлена главой ВОЗ только через неделю. Коронавирус после Китая лишь начинал распространяться в Европе.

"И если сигнал в ВОЗ поступил от банкиров, причем тут общественное здравоохранение?" - заключает экономист.

Ранее Катасонов писал о том, что хозяева денег намерены в результате "Великого обнуления" конвертировать свои капиталы во власть нового типа и установить полное мировое господство.

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Режим глобальной пандемии COVID-19 готовился банкирами несколько лет - Катасонов

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Теги: пандемия,



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