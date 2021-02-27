Неизвестные закидали снегом вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Санкт-петербургская полиция разыскивает неизвестных, которые минувшей ночью напали на вечный огонь на Марсовом поле. Они забросали пламя снегом. Местные жители почувствовали сильный запах газа в районе Марсова поля и обратились в экстренные службы.

"Информация была незамедлительно передана в специализированную организацию, сотрудники которой восстановили горение огня", - цитирует "Мойка 78" представителя полицейского главка города.

По предварительным данным, вандалов было двое. Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронений".