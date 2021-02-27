В Свердловской области 10 смертей от коронавируса за сутки

В Свердловской области за последние сутки зафиксировано 180 новых случаев коронавируса, треть из них – 60 – в областной столице, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 77 513.

"Состояние 267 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 724. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 191 человек. Общее число выписанных достигло 70 469", - сообщили в штабе.

Там же рассказали, что за сутки от коронавируса скончались 10 человек. Таким образом, общее количество погибших от COVID-19 в регионе составило 2367.