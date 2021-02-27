В Москве снова растет заболеваемость коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1825
Санкт-Петербург - 951
Московская область - 558
Нижегородская область - 395
Воронежская область - 296
Ростовская область - 281
Самарская область - 280
Иркутская область - 234
Челябинская область - 206
Саратовская область - 203
Пермский край - 194
Волгоградская область - 187
Свердловская область - 180
Пензенская область - 166
Вологодская область - 165
Красноярский край - 160
Краснодарский край - 158
Тверская область - 147
Ярославская область - 144
Республика Башкортостан - 139
Алтайский край - 137
Ленинградская область - 134
Курская область - 133
Республика Карелия - 132
Архангельская область - 129
Владимирская область - 129
Кировская область - 125
Тульская область - 125
Новосибирская область - 120
Тамбовская область - 119
Ханты-Мансийский автономный округ - 119
Калужская область - 117
Липецкая область - 112
Астраханская область - 109
Забайкальский край - 105
Калининградская область - 104
Республика Бурятия - 103
Белгородская область - 100
Брянская область - 99
Ульяновская область - 99
Ставропольский край - 97
Омская область - 94
Удмуртская Республика - 92
Приморский край - 89
Орловская область - 88
Тюменская область - 86
Мурманская область - 84
Республика Коми - 83
Ивановская область - 83
Смоленская область - 80
Оренбургская область - 80
Хабаровский край - 78
Псковская область - 75
Курганская область - 72
Кабардино-Балкарская Республика - 71
Новгородская область - 70
Рязанская область - 69
Кемеровская область - 68
Республика Крым - 63
Севастополь - 62
Томская область - 54
Республика Чувашия - 54
Республика Татарстан - 52
Республика Мордовия - 50
Амурская область - 45
Республика Дагестан - 43
Республика Калмыкия - 40
Сахалинская область - 40
Костромская область - 40
Республика Саха (Якутия) - 40
Карачаево-Черкесская Республика - 38
Ямало-Ненецкий автономный округ - 36
Камчатский край - 35
Республика Марий Эл – 35
Республика Северная Осетия-Алания - 29
Республика Алтай – 28
Республика Ингушетия - 17
Республика Хакасия - 16
Чеченская Республика - 12
Республика Адыгея - 11
Ненецкий автономный округ - 5
Магаданская область - 4
Республика Тыва - 4
Еврейская автономная область - 2
Чукотский автономный округ - 1