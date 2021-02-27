27 Февраля 2021
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Общество В России Москва
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве снова растет заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 1825

Санкт-Петербург - 951

Московская область - 558

Нижегородская область - 395

Воронежская область - 296

Ростовская область - 281

Самарская область - 280

Иркутская область - 234

Челябинская область - 206

Саратовская область - 203

Пермский край - 194

Волгоградская область - 187

Свердловская область - 180

Пензенская область - 166

Вологодская область - 165

Красноярский край - 160

Краснодарский край - 158

Тверская область - 147

Ярославская область - 144

Республика Башкортостан - 139

Алтайский край - 137

Ленинградская область - 134

Курская область - 133

Республика Карелия - 132

Архангельская область - 129

Владимирская область - 129

Кировская область - 125

Тульская область - 125

Новосибирская область - 120

Тамбовская область - 119

Ханты-Мансийский автономный округ - 119

Калужская область - 117

Липецкая область - 112

Астраханская область - 109

Забайкальский край - 105

Калининградская область - 104

Республика Бурятия - 103

Белгородская область - 100

Брянская область - 99

Ульяновская область - 99

Ставропольский край - 97

Омская область - 94

Удмуртская Республика - 92

Приморский край - 89

Орловская область - 88

Тюменская область - 86

Мурманская область - 84

Республика Коми - 83

Ивановская область - 83

Смоленская область - 80

Оренбургская область - 80

Хабаровский край - 78

Псковская область - 75

Курганская область - 72

Кабардино-Балкарская Республика - 71

Новгородская область - 70

Рязанская область - 69

Кемеровская область - 68

Республика Крым - 63

Севастополь - 62

Томская область - 54

Республика Чувашия - 54

Республика Татарстан - 52

Республика Мордовия - 50

Амурская область - 45

Республика Дагестан - 43

Республика Калмыкия - 40

Сахалинская область - 40

Костромская область - 40

Республика Саха (Якутия) - 40

Карачаево-Черкесская Республика - 38

Ямало-Ненецкий автономный округ - 36

Камчатский край - 35

Республика Марий Эл – 35

Республика Северная Осетия-Алания - 29

Республика Алтай – 28

Республика Ингушетия - 17

Республика Хакасия - 16

Чеченская Республика - 12

Республика Адыгея - 11

Ненецкий автономный округ - 5

Магаданская область - 4

Республика Тыва - 4

Еврейская автономная область - 2

Чукотский автономный округ - 1

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В Москве снова растет заболеваемость коронавирусом

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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