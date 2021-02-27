В Швейцарии не нашли опасных побочек при вакцинации от коронавируса, несмотря на смерть 16 стариков

В Швейцарии подытожили сообщения о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. Швейцарское агентство по лекарственным средствам сообщило, что на 24 февраля поступило 364 жалобы на побочные эффекты и аллергические реакции после вакцинации.

По данным ведомства, не выявлено никаких побочек, которые были бы неожиданными и не указывались среди возможных в инструкциях к вакцинам.

199 сообщений связаны с препаратом от Pfizer/BioNTech, еще 154 – с вакциной Moderna. Большая часть сообщений поступила от медиков, но были и сообщения непосредственно от пациентов (7,7%).

67% жалоб пришлось на женщин, в 4,7% пациенты не указали свой пол. 158 жалоб (самая большая группа) пришлось на людей в возрасте старше 75 лет. Впрочем, вторая по размеру группа людей с побочками – 45-64 года, то есть не группа риска.

"Около трех четвертей случаев (74%) не были серьезными. Наиболее частыми побочками в этих случаях были реакции в месте инъекции (покраснение, зуд, боль и отек), головные боли, лихорадка и озноб. Особого внимания заслуживают сообщения об отсроченных кожных реакциях вокруг места инъекции или на коже руки, в которую вводилась вакцина, которые, по-видимому, чаще возникали с вакциной Moderna", - говорится в отчете.

К серьезным эксперты отнесли 95 случаев (26%). Пострадавшие либо лечились в больнице, либо их реакции просто классифицировали как значимые с медицинской точки зрения. Наиболее частыми реакциями в этих случаях были опоясывающий лишай, лихорадка, головная боль и аллергические реакции, включая четыре случая анафилактических шоков.

16 пациентов, получивших вакцину, умерли. Эксперты отмечают, что их средний возраст составлял 86 лет и у большинства были серьезные заболевания. После экспертиз специалисты пришли к выводу, что смерти не связаны с вакцинацией. "Несмотря на хронологическую корреляцию, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти. Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ также пришли к аналогичным выводам при оценке смертей с временной привязкой к вакцинам COVID-19", - отмечают эксперты.