Мишустин утвердил упрощенную схему аттестации выпускников этого года

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил правила аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в этом году. Если кратко, то они будут упрощенными – как и в прошлом году. Причина все та же – коронавирус.

"В этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании", - говорится в сообщении правительства.

Тем же, кто собирается поступать в вуз, надо будет сдать ЕГЭ по необходимым предметам. Для получения аттестата будет достаточно экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

"Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору)", - отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, летом прошлого года Минпросвещения и Рособрнадзор почему-то начали утверждать, что в 2020-2021 учебном году аттестация вернется к обычному режиму (вероятно, падение заболеваемости после первой волны так подействовало на чиновников). Но уже осенью – с подъемом заболеваемости и новым переходом на дистанционку в ряде школ – ведомства начали готовить почву для "облегченной" аттестации, мол, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. И вот, за три месяца до конца учебного года выяснилось, что вузы и ссузы примут уже второй выпуск школьников, не проходивших обычную систему экзаменации.