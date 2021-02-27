Новым мэром Сургута стал Андрей Филатов

Депутаты городской думы Сургута выбрали нового мэра города. Им ожидаемо стал председатель комитета думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике Андрей Филатов, которого называли фаворитом конкурса на эту должность.

Свои программы и презентации депутатам на сегодняшнем заседании думы представляли и двое других финалистов, отобранных конкурсной комиссией из пяти кандидатов по итогам собеседования – замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин и сотрудник контрольно-счетной палаты Сургутского района Алла Сыч.

В своем выступлении-презентации Филатов обозначил некоторые проблемы, которые, на его взгляд, существуют в городе: дисбаланс между развитием дорожно-уличной сети и ростом транспортного потока; высокий уровень нарушения ПДД; высок износ инженерных сетей. "Сфера образования должна быть ориентирована на спрос жителей. Значительная часть школ работает с высокой нагрузкой, в две смены – более 37%. Проблему надо решить за счет строительства новых школ. Снижаются объемы благоустройства. В 2018 году -100 тыс. кв. м благоустроено, в последние годы – не более 20 тыс. кв. м", - заметил Филатов.

Также на посту мэра Филатов собирается занимается инвестиционным климатом, помощью индивидуальным предпринимателям.

"Надо работать сообща. Надо собрать монолитную и эффективную команду на городском уровне. С такой командой надо обозначить приоритеты. В-третьих, надо учитывать главное – запросы и потребности жителей города.

Каждая пятая тонна нефти в Югре добывается "Сургутнефтегазом". Здесь же вырабатывается 60% от всей электроэнергии в округе. Сосредоточено более 40% торговых площадей региона. В городе воплощаются перспективные проекты общественных объединений.

Высокая скорость движения не имеет смысла, если не известен пункт назначения. К чему же двигаться? Сургут – это город возможностей. Где люди живут в уютном, безопасном городском пространстве, где можно реализовать свой потенциал. Это город с развитой инфраструктурой, в котором интересно жить и в который интересно приезжать. Здесь выгодно вкладывать и инвестировать", - заявил Филатов.

Вопросов Филатову было не очень много. Его спросили о возможности частно-государственных концессий (он их допускает), а также о встречах с горожанами (будет встречаться, если на это будет хватать времени при основной работе).

В итоге за Филатова проголосовали 20 из 22 депутатов. За Валгушкина и Сыч проголосовали по одному человеку. Мэр избран на пять лет.

"Для меня это очень ответственно, волнительно. Я человек, ориентированный на результат. Чем больше я сегодня знакомился с Сургутом, тем больше я понимал, что у нас получится сделать очень много", - заявил Филатов после голосования.

Еще до выбора финалистов на комиссии эксперты указывали, что Филатов был единственным кандидатом, который начал активно готовить свою программу по развитию города. Претендент уже провел встречи с городской общественностью и в короткие сроки смог объединить вокруг себя городские элиты. Судя по всему, как раз после появления в списке реального кандидата от своих политических амбиций отказались другие более-менее узнаваемые участники первого конкурса.

Отметим, что желание участвовать в первом конкурсе выразили больше 60 человек, но состязание, которое в СМИ шутливо называли "конкурсом красоты", было сорвано, многие не смогли даже правильно оформить документы.

Второй конкурс собрал в два раза меньше претендентов, но они как раз представили более-менее реальные программы.

Планируется, что уже сегодня вечером Филатов вступит в должность на специальной церемонии в администрации города.