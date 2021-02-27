Путин поздравил российских спецназовцев: "Побеждаете не числом, а уменьем"

Владимир Путин поздравил российских спецназовцев с их профессиональным праздником.

"Вы успешно прошли сложный этап формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства.

Вы не раз доказывали это, когда побеждали "не числом, а уменьем", наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан", - говорится в обращении президента.

Он назвал сотрудников спецназа "смелыми и решительными людьми с несгибаемой волей, настоящими патриотами".