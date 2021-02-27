Пермский минздрав проведет проверку видео, на котором сотрудница больницы бьет ребенка

В Перми Минздрав края проведет проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором медик наносит несколько ударов ребенку-пациенту. Кадры, якобы, сняты в одной из больниц города.

На кадрах, появившихся в интернете, женщина в медицинском костюме хватает лежащего на полу ребенка и наносит ему рукой несколько ударов.

"Такое отношение медицинского персонала к пациентам недопустимо. По фактам, зафиксированным на видео, специалистами Министерства здравоохранения края будет проведена проверка", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.