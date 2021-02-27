27 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
трудовая книжка (2015) | Фото: papajurist.ru

В России с 2023 года могут появиться трудовые книжки нового образца

Министерство труда и социальной защиты России планирует с 2023 года ввести в действие трудовые книжки нового образца. При этом документы старого образца тоже будут действительны, их не нужно будет менять, действие их не будет ограничено какими-либо сроками.  

В трудовые книжки нового образца, которые работодатели будут оформлять при начале трудовой деятельности, внесут следующие сведения о работнике: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения; образование, профессию, специальность, пишет "Российская газета".

Напомним, с этого года трудовые книжки в России по умолчанию стали электронными. Правда, россиянам дали право выбирать – они могут отказаться от электронной книжки в пользу бумажной, написав заявление. Если же человек до 2021 года не работал, то на первом месте трудоустройства ему уже заведут электронную трудовую книжку.

Впрочем, по данным Пенсионного фонда России, немногие россияне (всего около 6 млн человек) перешли на электронную трудовую книжку.

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В России с 2023 года могут появиться трудовые книжки нового образца

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Теги: трудовая книжка, минтруд, электронная трудовая книжка, новый образец



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