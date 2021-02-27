27 Февраля 2021
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Ольга Зеленская Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/olenazelenska_official

Жена Зеленского владеет недвижимостью в Крыму и исправно платит коммуналку "оккупантам" - Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявления Владимира Зеленского, который накануне выпустил специальное видеообращение по поводу седьмой годовщины возвращения полуострова в Россию. Президент Украины заявил, что "семь лет назад у Украины вырвали сердце", а россиян назвал "оккупантами".

Аксенов заявил, что у украинских чиновников в Крыму до сих пор остается недвижимость, и самого Зеленского это тоже касается – на полуострове есть квартиры его жены.

"Маразматические заявления господина Зеленского на последней неделе, я причины не могу понять такой активности. Никто не спрашивает мнение крымчан и высказывают свое мнение там (на Украине – прим. ред.). Но нас никто ничего не спрашивает. Когда Зеленский говорит, что сердце вырвали, он не спрашивает тех, кто сегодня с ним руководит Украиной, как они разворовывали Крым, как получали имущество, земли разворовывали. Высасывали все соки из республики. Жена господина Зеленского является владельцем имущества на территории республики", - заявил глава республики в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове жены президента Украины Владимира Зеленского производится владельцем регулярно.

"Могу сказать, что жена господина Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", – добавил Аксенов.

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Жена Зеленского владеет недвижимостью в Крыму и исправно платит коммуналку "оккупантам" - Аксенов

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Теги: елена зеленская, недвижимость в крыму, сергей аксенов, владимир зеленский



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