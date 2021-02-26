Россия сократила добычу нефти вопреки договоренностям ОПЕК+

Добыча нефти в России в феврале сократилась примерно на 77 тыс. баррелей в сутки, несмотря на то что в январе альянс ОПЕК+ пересмотрел параметры добычи на февраль и март и разрешил России увеличить ее на 65 тыс. баррелей в сутки, сообщает "Коммерсант"

С 1 по 25 февраля Россия в среднем добывала 1,38 млн тонн нефти и конденсата в сутки (примерно 10,09 млн баррелей в сутки). Таким образом, добыча в феврале сократилась примерно на 77 тыс. баррелей в сутки, отмечает издание.

Напомним, в прошлом мае было заключено соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до августа и на 7,7 млн — до конца 2020 года. Страны ОПЕК+ 3 декабря договорились о повышении нефтедобычи с 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки. В январе 2021 года страны ОПЕК+ пересмотрели параметры добычи в феврале и марте. Планировалось, что Россия увеличит добычу нефти в феврале на 65 тыс. баррелей в сутки. Общее ограничение добычи стран ОПЕК+ в январе 2021 года составило 7,2 млн баррелей в сутки, в феврале и марте — по 7,125 млн баррелей в сутки.