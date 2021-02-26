Песков назвал решение по Лубянской площади прерогативой городских властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прерогативой властей Москвы принятие решения по Лубянской площади, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить процесс голосования об установке памятника на Лубянке. В своем блоге он объяснил это тем, что голосование за два предложенных варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский - раскололи общество на два лагеря.

По мнению Собянина, памятники должны объединять, а не раскалывать общество.

Мэр Москвы поблагодарил всех неравнодушных граждан и попросил согласиться с этим решением, отметив, что вернется к нему позднее, поскольку на сегодняшний день есть "огромное количество более актуальных тем".