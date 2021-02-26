27 Февраля 2021
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ФНС, федеральная налоговая служба (2018) | Фото: nakanune.ru

Налоговая служба активировала "спящую" норму закона о валютном контроле

Налоговая служба активировала норму закона о валютном контроле, которая до этого фактически была "спящей" на протяжении 16 лет, сообщает РБК.

По информации издания, начиная с конца 2019 г. налоговики оштрафовали, по меньшей мере, три компании за незачисление зарубежной валютной выручки на счета в российских банках.

Оштрафованные компании участвовали в строительстве инфраструктурных объектов в странах СНГ и были уверены, что их защищает норма закона о валютном контроле, разрешающая в порядке исключения не возвращать в Россию выручку по контракту, если она используется для оплаты местных расходов. Суды встали на сторону налоговиков, однако бизнес, потерявший на штрафах более 300 млн руб., намерен дойти до Конституционного суда.

Эксперты поясняют, что применение "спящих" норм характерно для валютного контроля. Отсутствие реакции налоговиков в таких ситуации изначально ошибочно трактуется как расширительное толкование нормы валютного закона в пользу компаний-резидентов.

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Налоговая служба активировала "спящую" норму закона о валютном контроле

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Теги: налоговая служба, валютный контроль, спящая норма, штраф



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