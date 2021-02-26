Собянин предложил отказаться от установки памятника на Лубянке из-за раскола общества

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить процесс голосования об установке памятника на Лубянке. В своем блоге он объяснил это тем, что голосование за два предложенных варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский - раскололи общество на два лагеря, передает корреспондент Накануне.RU.

Памятник выбирали путем голосования на "Активном гражданине".

"После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас".

Мэр Москвы поблагодарил всех неравнодушных граждан и попросил согласиться с этим решением, отметив, что вернется к нему позднее, поскольку на сегодняшний день есть "огромное количество более актуальных тем".