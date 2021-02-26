В металле и на компьютере – о моделировании литейных процессов на Уралвагонзаводе

"Внутрь литейной формы с раскаленным металлом не заглянешь! Когда-то для улучшения качества литья показатели отрабатывали опытным путем с большим количеством забракованных отливок. Сейчас в отделе главного металлурга используются различные программы, в том числе моделирования литейных процессов. Проектируется электронная форма, в нее "заливается" жидкий металл, изучается сам процесс заполнения и затвердевания. Компьютерное моделирование – более быстрый и менее затратный способ отработки технологии и получения годной отливки", – рассказывается в статье в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель".

"Изначально в программе были заложены материалы и смеси с абстрактного предприятия, – отмечает заместитель главного металлурга УВЗ Сергей Мартыненко. – Это был базовый вариант, представленный разработчиками. Мы провели большую работу по адаптации исходной базы данных к тем технологическим материалам, которые применяются на Уралвагонзаводе. Совместно с ЦИИМ (35) получены температурные кривые, скорректированы показатели, создана специальная база данных".

Сегодня в программу моделирования литейных процессов внесены составы формовочных и стержневых смесей, применяемых на Уралвагонзаводе. Для определения их температурных характеристик в ЦИИМ (35) были проведены лабораторные испытания.

"Из различных составов смесей мы изготовили лабораторные образцы, с установкой термопар по определенной схеме, произвели заливку жидким металлом и получили данные, на основании которых построили температурные кривые, – рассказывает начальник плавильной лаборатории Равиль Рахметуллов. – Тем самым предоставили необходимую информацию для дальнейшего совершенствования программы по моделированию литейных процессов".

В ЦИИМ (35) – мини-литейное производство. Три лаборатории литейного отдела ЦИИМ (35) – плавильная, формообразования и контроля формовочных материалов – работают по цепочке.

"К примеру, к нам поступило для исследований противопригарное покрытие, – поясняет начальник литейного отдела ЦИИМ (35) Татьяна Попова. – Сначала лаборатория контроля формовочных материалов подтверждает соответствие параметров нормативно-технической документации. Затем лаборатория формообразования изготавливает опытные образцы, по которым оценивает качество нанесенного слоя, а плавильная лаборатория производит их заливку жидким металлом. По чистоте поверхности изготовленных отливок определяется качество противопригарного покрытия. Составляется акт испытаний и направляется в отдел 500 для определения возможности применения материала в производстве. Эта технология позволяет с помощью компьютерного моделирования не только наблюдать, но и предсказывать результаты литейных процессов, находить оптимальную форму и конструкцию, не создавая пробные детали".