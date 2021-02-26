Мировая премьера "Арматы" на IDEX-2021

26 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Танк Т-14 «Армата» (2015) | Фото: ТАСС

Мировая премьера "Арматы" на IDEX-2021

Уралвагонзавод впервые представил свой перспективный танк за рубежом. "Армату" в составе экспозиции концерна "Уралвагонзавод" демонстрировали посетителям Международной оборонной выставки IDEX-2021, которая работала в Абу-Даби с 21 по 25 февраля, сообщается в статье в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель".

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. На сегодняшний день он не имеет аналогов. Благодаря оригинальной компоновке экипаж машины размещается в высокозащищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов. Танк отлично защищен, в том числе и от высокоточного оружия. Специальная аппаратура позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном.

Огневую мощь Т-14 обеспечивает необитаемый дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой повышенного могущества, спаренный с пулеметом и дистанционно управляемой пулеметной установкой. А повышенную маневренность и отличные динамические показатели – дизельный двигатель высокой мощности производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК". Танк также оснащен газотурбинным агрегатом питания для обеспечения работы основных систем при неработающем основном двигателе.

RAE-2015, Т-14 "Армата"(2015)|Фото: Накануне.RU

Еще одна новинка от Уралвагонзавода – универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ). Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в боевых условиях, в том числе на радиоактивно зараженной местности. УБИМ совмещает в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).

Универсальная бронированная инженерная машина, УБИМ(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Посетители стенда УВЗ также увидели модернизированный Т-72 и Т-90МС. Эти машины давно зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, исключительной надежностью и минимальным техническим обслуживанием в эксплуатации.

Стенд Уралвагонзавода на IDEX-2021(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Представленные инновационные разработки концерна "Уралвагонзавод" пользовались пристальным вниманием потенциальных заказчиков. Один из знаковых посетителей стенда УВЗ – шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Высокому гостю вручили макет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

Шейх Нахайян бин Зайд аль-Нахайян на стенде Уралвагонзавода(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Разработки УВЗ также оценили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, министр промышленности и торговоли РФ Денис Мантуров, генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, другие высокопоставленные участники и гости выставки. На стендах Уралвагонзавода побывали практически все аккредитованные на IDEX журналисты из России, Великобритании, ОАЭ и других государств. Главный конструктор УКБТМ Андрей Терликов дал интервью для арабской аудитории телеканала RT.

Специалисты высоко оценивают перспективы "Арматы" и УБИМ как на службе в Вооруженных силах РФ, так и экспортный потенциал боевой техники.

"Мы рассчитываем на значительный интерес к представленным на выставке образцам со стороны государств Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для всех компаний IDEX неизменно является одной из важных выставок, и наша продукция традиционно занимает на ней достойное место", – подчеркнул генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Мировая премьера "Арматы" на IDEX-2021

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралвагонзавод, Армата, IDEX-2021



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети