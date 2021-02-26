Мировая премьера "Арматы" на IDEX-2021

Уралвагонзавод впервые представил свой перспективный танк за рубежом. "Армату" в составе экспозиции концерна "Уралвагонзавод" демонстрировали посетителям Международной оборонной выставки IDEX-2021, которая работала в Абу-Даби с 21 по 25 февраля, сообщается в статье в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель".

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. На сегодняшний день он не имеет аналогов. Благодаря оригинальной компоновке экипаж машины размещается в высокозащищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов. Танк отлично защищен, в том числе и от высокоточного оружия. Специальная аппаратура позволяет ему интегрироваться в автоматическую систему управления тактическим звеном.

Огневую мощь Т-14 обеспечивает необитаемый дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой повышенного могущества, спаренный с пулеметом и дистанционно управляемой пулеметной установкой. А повышенную маневренность и отличные динамические показатели – дизельный двигатель высокой мощности производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК". Танк также оснащен газотурбинным агрегатом питания для обеспечения работы основных систем при неработающем основном двигателе.

Еще одна новинка от Уралвагонзавода – универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ). Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в боевых условиях, в том числе на радиоактивно зараженной местности. УБИМ совмещает в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР).

Посетители стенда УВЗ также увидели модернизированный Т-72 и Т-90МС. Эти машины давно зарекомендовали себя высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, исключительной надежностью и минимальным техническим обслуживанием в эксплуатации.

Представленные инновационные разработки концерна "Уралвагонзавод" пользовались пристальным вниманием потенциальных заказчиков. Один из знаковых посетителей стенда УВЗ – шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Высокому гостю вручили макет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

Разработки УВЗ также оценили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, министр промышленности и торговоли РФ Денис Мантуров, генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, другие высокопоставленные участники и гости выставки. На стендах Уралвагонзавода побывали практически все аккредитованные на IDEX журналисты из России, Великобритании, ОАЭ и других государств. Главный конструктор УКБТМ Андрей Терликов дал интервью для арабской аудитории телеканала RT.

Специалисты высоко оценивают перспективы "Арматы" и УБИМ как на службе в Вооруженных силах РФ, так и экспортный потенциал боевой техники.

"Мы рассчитываем на значительный интерес к представленным на выставке образцам со стороны государств Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для всех компаний IDEX неизменно является одной из важных выставок, и наша продукция традиционно занимает на ней достойное место", – подчеркнул генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.