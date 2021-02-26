Задержанные в ходе обысков в Среднеуральском монастыре 19 человек отпущены

Правоохранители покинули площадь Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщает ТАСС со ссылкой на защитников отца Сергия.

"Силовики ушли с главной площади монастыря к надвратному храму. Из пышминского полицейского участка обратно в монастырь уже вернулись 19 задержанных ранее человек", - сообщили они.

Напомним, сотрудники ОМОНа искали в Среднеуральском женском монастыре отца Силуана, подозреваемого в разбойном нападении и убийстве трех человек. По версии следствия, отец Силуан является на самом деле 47-летним Андреем Кузнецовым, разыскиваемым с 2001 г. за эти преступления. Мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.