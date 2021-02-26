Шоу с розыском российских граждан отвлекает внимание от проблем США – Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал действия Федерального бюро расследований США, объявившего «в розыск» граждан РФ.

В пресс-службе «Конкорда» сообщили, что представители ФБР объявили в розыск 13 россиян, якобы причастных к сговору против Соединенных Штатов и вмешательству в дела страны. В этот список бюро вписало и петербургского предпринимателя.

Ранее Интерпол исключил Пригожина из своей базы данных и аннулировал «Красное уведомление» в отношении бизнесмена. Причиной тому стали заявления предпринимателя и весомые аргументы «Конкорда», отправленные в международную полицию в 2019 году. Также сотрудники Интерпола изучили материалы дела о «вмешательстве» Пригожина в президентские выборы. Они посчитали уголовное преследование бизнесмена политизированным, а доводы американского Минюста несостоятельными. К слову, в марте 2020 года в деле о так называемом вмешательстве победила российская сторона, так как Министерство юстиции США не смогло предоставить каких-либо аргументов против «Конкорда».

Компания Пригожина опубликовала комментарий предпринимателя:

«Американское общество находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза — основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США».

По словам Пригожина, половина граждан Америки, поддерживающая традиционные ценности – это «крутые ребята», которым не нужны ни гомосексуализм, ни массовая миграция. Бизнесмен отметил, что именно на таких людей и устроена настоящая охота, а представители ФБР «вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском».

«Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни — это позабавиться самопиаром. Чем же еще заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!» — резюмировал Пригожин.