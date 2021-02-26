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Политика В России Москва
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

"Голосование на пеньках мы не рекомендуем": глава ЦИК рассказала, какими видит выборы в Госдуму

В Центральной избирательной комиссии сегодня в очередной раз проговорили рекомендации, которые Москва направляет в регионы в связи с предстоящими выборами в Госдуму.

"Голосование на пеньках, как его часто называют, а если официально – голосование на придомовой территории – мы не рекомендуем. Его надо сводить к минимуму", - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на пятничной встрече с политологами. Она напомнила, что этот формат резко осуждался после проведения голосования по поправкам в Конституцию.

Учитывая тот факт, что голосование, вероятно, будет трехдневным, Памфилова рекомендовала партиям создавать резерв наблюдателей, которые могли бы сменять друг друга на протяжении всего этого времени. Она вообще была довольно резка в отношении этого института. "Нет наблюдателей – нет и партии", - безапелляционно заявила она.

Также она продолжила рекомендовать регионам дооснастить избирательные участки камерами видеонаблюдения и возможностью трансляции в сеть. Более того, Памфилова предложила установить отдельные камеры, которые бы на протяжении всех трех дней "приглядывали" бы за сейфами, где будут храниться бюллетени после каждого дня голосования. На какие средства регионы будут обеспечивать это "дооснащение" она снова не сказала. "Мы не предполагаем сокращать видеонаблюдение. Почти 50 тыс. участков оборудованы видеокамерами. Это самые крупные участки – более 80% под наблюдением. Наблюдение будет больше, чем в 2018 году на президентских выборах", - заявила Памфилова.

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"Голосование на пеньках мы не рекомендуем": глава ЦИК рассказала, какими видит выборы в Госдуму

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Теги: голосование на пеньках, элла памфилова, трехдневное голосование



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