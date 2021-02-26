На дорогах Челябинской области сняты все ограничения, введенные из-за метели

В Челябинской области сняты все ограничения на региональных дорогах. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Трассы почищены и движение открыто.

Энергоснабжения в регионе после непогоды полностью восстановлено. По словам губернатора, в некоторых территориях остаются локальные проблемы с водоснабжением и отоплением. Они находятся под контролем областного минстроя.

Напомним, 23 и 24 февраля в регионе из-за метели и шквалистого ветра на дорогах образовались заторы. На дорогах было введено ограничение движения. Режим ЧС был введен в 13 муниципалитетах. В настоящий момент он сохраняется в девяти муниципалитетах.

Из снежных заносов, по данным на утро 25 февраля, было эвакуировано 303 автомобиля, помощь оказана 1 тыс. 602 гражданам, 687 человек доставили в пункты временного размещения.