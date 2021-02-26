26 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
руководитель, назначение (2010) | Фото:biz.kr.ua

Замглавы администрации Перми может стать министром ЖКХ

Замглавы администрации Перми Игорь Субботин может возглавить министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Назначение может состояться в начале апреля. Сообщается, что Субботин займет пост Андрея Кокорева, который руководит ведомством сейчас. Якобы после отставки он продолжит работу в правительстве в качестве вице-премьера, курирующего ЖКХ. Новым заместителем главы городской администрации может стать депутат Пермской думы, председатель комитета по городскому хозяйству Александр Филиппов.

В администрации Перми эту информацию не комментируют, в министерстве ЖКХ заявили что не обладают информацией о вероятных кадровых назначениях. Сам Филиппов также не подтвердил сообщения о перестановках.

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Замглавы администрации Перми может стать министром ЖКХ

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Теги: Игорь Субботин, Александр Филиппов, министр ЖКХ, назначение



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