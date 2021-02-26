Замглавы администрации Перми может стать министром ЖКХ

Замглавы администрации Перми Игорь Субботин может возглавить министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Назначение может состояться в начале апреля. Сообщается, что Субботин займет пост Андрея Кокорева, который руководит ведомством сейчас. Якобы после отставки он продолжит работу в правительстве в качестве вице-премьера, курирующего ЖКХ. Новым заместителем главы городской администрации может стать депутат Пермской думы, председатель комитета по городскому хозяйству Александр Филиппов.

В администрации Перми эту информацию не комментируют, в министерстве ЖКХ заявили что не обладают информацией о вероятных кадровых назначениях. Сам Филиппов также не подтвердил сообщения о перестановках.