Куйвашев рассказал, почему на заснеженных дорогах так грязно и почему с этим ничего не сделать

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал своим подписчикам, из-за чего на заснеженных дорогах региона который год пачкаются авто и почему с этим ничего нельзя сделать. По крайней мере, в ближайшее время.

"На самом деле это вопрос, который только на первый взгляд кажется простым. Сегодня дорожники действительно с последствиями осадков на дорогах зимой борются с помощью специальных смесей. Это либо техническая соль с песком, либо смесь хлорида натрия и кальция. Последняя экологичнее и работает в большем диапазоне минусовых температур, но и значительно дороже", - объясняет губернатор.

По его словам, обслуживающие дороги организации намеренно применяют противогололедные материалы на влажном или снежном покрытии, поскольку на сухом асфальте машины просто его разносят по дорожной поверхности. При этом вовсе не рассыпать пачкающие противогололедные материалы можно пока только в теории.

"У нас в ГОСТах, как, например, в скандинавских странах, теперь тоже есть понятия уплотненного снежного наката, когда дорогу не чистят до асфальта, а сохраняют на ней слой плотного снега. Для создания такого покрытия используют автогрейдеры со специальными насадками, которые создают тонкие бороздки, увеличивающий сцепление колес. Это требует постоянного грейдирования, и такой вариант содержания, согласно стандартам, может быть применен для дорог с низкой интенсивностью движения - до 1 тыс. автомобилей в сутки. Но как это на практике может отразиться на безопасности движения, сказать трудно", - поясняет глава региона.



Евгений Куйвашев также отметил, что экспериментировать в такого рода вещах как минимум не безопасно, поскольку речь идет о человеческих жизнях. В связи с этим данный вопрос экспертами пока только обсуждается. По крайней мере, в ближайшее время резкого изменения тактики обслуживание дорог ждать не приходится.