26 Февраля 2021
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Общество Свердловская область За рубежом
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

На свердловчан составили больше тысячи протоколов за отказ сообщить свой COVID-статус

На жителей Среднего Урала составлено уже более тысячи протоколов за отказ сообщить свой COVID-статус по возвращению из-за рубежа.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 25 февраля в Свердловскую область из-за границы прибыло 59 тыс. 824 человека (начиная с 1 августа 2020 года). В первые три дня после возвращения прошли обследование на коронавирус методом ПЦР и уведомили должным образом о полученных результатах 58 тыс. 363 человека. При этом у 996 из них результат тестирования оказался положительным.

В свою очередь, 1 тыс. 461 свердловчанин не сдал тест в установленный законом срок. В отношении 1 тыс. 108 человек уже составлены протоколы за несвоевременное прохождение обследования. Материалы направлены в суды.

Как добавили в Роспотребнадзоре, на данный момент свердловскими судами наложено 238 штрафов на таких нарушителей на общую сумму 2 млн 278 тыс. рублей.

Напомним, жители Свердловской области, сделавшие себе прививку от коронавируса, могут не сдавать тест на ковид после возвращения из-за границы.

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На свердловчан составили больше тысячи протоколов за отказ сообщить свой COVID-статус

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Теги: протоколы, штрафы, Роспотребнадзор



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