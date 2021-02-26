В Тюменской области на месяц продлены "коронавирусные" ограничения

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил до 28 марта действие различных "коронавирусных" ограничений, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

В частности, в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и людных местах. Все предприятия и организации по-прежнему обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.

"Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, говорить о пандемии в прошедшем времени рано. Все действующие в регионе ограничения направлены на сохранение жизней и здоровья людей", - сказал Моор.