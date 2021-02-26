Новый экобунт? Свердловчане протестуют против разработки месторождения платины

В Свердловской области создалась угроза сильного экологического загрязнения и вырубки лесов. По словам местных жителей, в районе реки Бобровка под Нижним Тагилом планируется вырубить 50 га леса прямо в природоохранной зоне для разработки недр - конкурс на добычу платины выиграла красноярская компания ООО "Артель старателей Июсская". Журналист Накануне.RU разбирался в ситуации.

История началась еще в ноябре 2020 года. Согласно документу департамента по недропользованию УрФО, именно тогда ООО "Артель старателей Июсская" было признано победителем в аукционе на изучение, разведку и добычу золота и платины из россыпных месторождений на участке Бобровский в Свердловской области.

На победу в аукционе претендовал и ряд местных компаний. Однако почему-то выбор был сделан в пользу красноярских подрядчиков.

По словам экологических активистов, уже уже сейчас работы ведутся в природоохранной зоне. Поэтому они просят прекратить добычу ресурсов в природоохранной зоне и отозвать лицензию компании на разработку нового месторождения. Если этого не произойдет, жители готовы устраивать акции протеста и не допустить разработку недр в случае, если возникнет угроза природе.

"Наш Черноисточинский пруд и без того является объектом экологической катастрофы. Но антропогенное воздействие все усиливается. В верховьях реки Бобровки теперь будет вырублено много леса. Но и так в реке уже вода оранжевого цвета", - сетует экологический общественник Рамиль Хакимов.

По сведениям экс-депутата Нижнетагильской городской думы и бывшего члена комитета по экологии Сергея Хребтикова, разработка будет идти в течение пяти лет. По его оценкам, будут вырублены 50 га леса.

"Товарищи из министерства природных ресурсов области должны связаться с департаментом по недропользованию и отменить данное решение. Конкурс должны выиграть лучшие организации, которые лучше охраняют экологию. Недра на новые разработки были проданы за 8 млн руб. Это копейки. А их методы добычи грязные и неэкологичные. Там должен быть особый режим пользования ресурсами, так как это природоохранная зона", - сказал Накануне.RU горный инженер и эколог с большим стажем работы Сергей Хребтиков.

Неподалеку от реки Бобровки находится река Чауш. Там ужеведется разработка. В реку, по признаниям местных, поступают нефтепродукты и прочие отходы. Оттого вода напоминает мутный кисель. Черноисточинский пруд и вовсе периодически подвергается очистке, но тут же загрязняется.

Представители ООО "Артель старателей Июсская" заявили о том, что предоставят комментарий позднее.

В департаменте информационной политики Свердловской области на момент написания материала также не смогли прокомментировать ситуацию и пообещали высказаться позже.