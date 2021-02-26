На Южном Урале УФАС проверит рекламу магазина с изображением памятника "Тыл – фронту"

Челябинское УФАС России изучает правомерность рекламы магазина DYMSHOP с изображением памятника "Тыл – фронту", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Магазин продает кальяны и табак.

Согласно законодательству, действует запрет на рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий, курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и "электронных сигарет".

В УФАС отметили, что использование символов и образов Великой Отечественной войны может являться оскорбительным для ветеранов памятных событий и тружеников тыла.