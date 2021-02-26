На Ямале отправится в колонию экс-чиновник, который уволился, чтобы не отвечать за взятку

Бывший замглавы департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района Максим Жданов наказан за получение взятки в виде "Toyota Land Cruiser Prado" ценой в 2,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Он получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в сумме взятки – 2,5 млн руб. Давший ему взятку директор ООО "АльфаСтрой" освобождён от уголовной ответственности – он признал вину и сотрудничал со следствием.

Напомним, по версии следствия, Жданов 27 сентября 2013 г. получил от директора коммерческой организации взятку в виде "Toyota Land Cruiser Prado" стоимостью 2,5 млн руб. В ответ он должен был пролоббировать подписание документов о якобы выполненных компанией дополнительных работах по строительству объекта "Учебный корпус на 240 учащихся в селе Халясавей Пуровского района".

В момент инкриминируемого ему преступления Жданов в статусе и.о. возглавлял департамент строительства, архитектуры и жилищной политики администрации района. После возбуждения дела началась проверка соблюдения чиновником законов о противодействии коррупции. Выяснилось, что при сдаче декларации о доходах за 2016 и 2017 гг. Жданов не сказал о покупке мотоцикла "Ямаха" и гаража в Тарко-Сале. Оба приобретения обошлись ему в 500 тыс. руб. 13 августа 2018 г. прокурор потребовал от главы района уволить провинившегося чиновника. 15 августа представление было удовлетворено, Жданов стал фигурантом служебной проверки. Не дожидаясь её окончания, он покинул пост.