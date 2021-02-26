26 Февраля 2021
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Пожар, месторождение Юбилейное (2021) | Фото: 89.mchs.gov.ru

Пожар на газовом промысле Юбилейного месторождения локализован

Пожар на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе локализован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

По информации спасателей, пожар произошел на установке комплексной подготовки газа. Персонал был оперативно выведен с территории комплекса. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена.

Пожар, месторождение Юбилейное(2021)|Фото: 89.mchs.gov.ru

На промысел выехали представители оперативного штаба и ремонтные бригады "Газпром добыча Надым". Месторождение расположено на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы населению нет. Организован экологический мониторинг.

Происшествие не окажет влияния на поставки газа потребителям "Газпрома".

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Пожар на газовом промысле Юбилейного месторождения локализован

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Теги: Пожар, месторождение Юбилейное



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