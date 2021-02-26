Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Пары распределились следующим образом:

"Аякс" (Нидерланды) — "Янг Бойз" (Швейцария),

"Динамо" (Киев, Украина) — "Вильярреал" (Испания),

"Рома" (Италия) — "Шахтёр" (Украина),

"Олимпиакос" (Греция) — "Арсенал" (Англия),

"Динамо" (Загреб, Хорватия) — "Тоттенхэм Хотспур" (Англия),

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Милан" (Италия),

"Славия" (Прага, Чехия) — "Рейнджерс" (Шотландия),

"Гранада" (Испания) — "Мольде" (Норвегия).

Первые матчи будут сыграны 11 марта, а ответные встречи пройдут через неделю, 18 числа.

Отметим, что накануне турнир ЛЕ покинул последний российский клуб — "Краснодар". Еврокубковый сезон-2020/2021 стал самым провальным для российских команд за последние пять лет.