В Нижнем Новгороде после взрыва в кафе ввели режим ЧС

Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в суши-баре.

Зона ЧС установлена на расстоянии 10 метров от корпусов 1, 2 и 3 дома №3 на Мещерском бульваре, сообщает пресс-служба администрации города.

Ведется обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.

По последним данным, в результате взрыва пострадали три человека, они госпитализированы.

ЧП произошло сегодня утром в суши-баре. Жителей дома на Мещерском бульваре эвакуировали. Кафе находилось в цокольном этаже-пристрое. На кадрах, снятых очевидцами, видны сильные разрушения – здание полностью разрушено.

Причины взрыва устанавливаются. Ранее начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщал, что многоэтажный дом, где произошел инцидент, не газифицирован.