26 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
конгресс-центр МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти поздравят женщин медиков с 8 марта в конгресс-центре Екатеринбург-ЭКСПО

Власти Свердловской области решили поздравить женщин медиков с 8 марта, устроив музыкальный концерт в конгресс-центре Екатеринбург-ЭКСПО. Для прекрасной половины будут выступать артисты знаменитого на весь мир, любимого многими Хора Турецкого. Об этом в своем Instagram рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

"Совсем скоро 8 марта. И мы решили, что в этом году должны как-то по-особенному поздравить наших женщин-медиков. В Год медицинского работника и после самых тяжелых месяцев эпидемии хочется порадовать их, сделать для них что-то особенное. Так родилась идея — пригласить врачей и медсестер из больниц региона на концерт в конгресс-центр Екатеринбург-ЭКСПО", - пишет Куйвашев в соцсетях.

Несмотря на то, что концерт пройдет в Екатеринбурге, присутствовать на нем смогут медики со всего региона. Специально для них главы муниципалитетов вместе с Минздравом организуют транспорт, который привезет женщин в уральскую столицу, а после праздника развезет обратно по домам.

"Возможности конгресс-холла позволяют пригласить около 2,5 тысяч зрительниц и разместить их с социальной дистанцией в зале и с соблюдением всех мер безопасности. Очень надеюсь, дамам понравится!" - пишет губернатор.

Евгений Куйвашев также поблагодарил Михаила Борисовича Турецкого и его коллектив, которые поддержали идею и откликнулись на предложение провести концерт. Помимо этого губернатор выразил признательность компаниям "РСГ-Академическое" и "Сима-ленд", помогающим с воплощением идеи.

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Свердловские власти поздравят женщин медиков с 8 марта в конгресс-центре Екатеринбург-ЭКСПО

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Теги: 8 марта, медики, Екатеринбург-ЭКСПО, Хор Турецкого, концерт, Куйвашев



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