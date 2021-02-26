26 Февраля 2021
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Происшествия Пермский край
Пожар, гибель, Добрянка (2021) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье в пожаре погибли три человека

В посёлке Камский (расположен вблизи Добрянки) пожар унёс три жизни, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.

Тела нашли 25 февраля во время тушения пожара в одном из домов. Как позже выяснилось, дом принадлежал 57-летнему жителю Камского, который злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни. Мужчина использовал в быту неисправные электроприборы и не соблюдал технику пожарной безопасности.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Пожар, гибель, Добрянка(2021)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

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В Прикамье в пожаре погибли три человека

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Теги: Добрянка, посёлок Камский, пожар



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