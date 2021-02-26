В Прикамье в пожаре погибли три человека

В посёлке Камский (расположен вблизи Добрянки) пожар унёс три жизни, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.

Тела нашли 25 февраля во время тушения пожара в одном из домов. Как позже выяснилось, дом принадлежал 57-летнему жителю Камского, который злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни. Мужчина использовал в быту неисправные электроприборы и не соблюдал технику пожарной безопасности.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.