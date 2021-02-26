26 Февраля 2021
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Выборы в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

В июне станет понятно, будут ли выборы в Госдуму многодневными - ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что решение о количестве дней для голосования на выборах в Госдуму будет принято в июне. По действующему закону они выборы могут быть многодневными, но не более трех дней.

"Вероятность того, что в сентябре будет трехдневный день голосования, очень высока. Пандемия не уйдет. Мы должны быть к этому готовы", - заявила Памфилова на встрече с политологами в пятницу.

Она добавила, что сейчас регионы обкатывают многодневные выборы на местных кампаниях.

По мнению Памфиловой, наблюдение общественных организаций и видеонаблюдение станут залогом прозрачности выборов. Тем не менее, она признает, что вероятность фальсификаций в таких условиях возрастает. Но поток "критики, которая каждый день на нас обрушивается", глава ЦИКа, по всей видимости, считает несправедливым.

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В июне станет понятно, будут ли выборы в Госдуму многодневными - ЦИК

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Теги: элла памфилова, многодневное голосование, выборы в госдуму



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