В июне станет понятно, будут ли выборы в Госдуму многодневными - ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что решение о количестве дней для голосования на выборах в Госдуму будет принято в июне. По действующему закону они выборы могут быть многодневными, но не более трех дней.

"Вероятность того, что в сентябре будет трехдневный день голосования, очень высока. Пандемия не уйдет. Мы должны быть к этому готовы", - заявила Памфилова на встрече с политологами в пятницу.

Она добавила, что сейчас регионы обкатывают многодневные выборы на местных кампаниях.

По мнению Памфиловой, наблюдение общественных организаций и видеонаблюдение станут залогом прозрачности выборов. Тем не менее, она признает, что вероятность фальсификаций в таких условиях возрастает. Но поток "критики, которая каждый день на нас обрушивается", глава ЦИКа, по всей видимости, считает несправедливым.