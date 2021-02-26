Полиция объяснила обыски в Среднеуральском женском монастыре

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал обыски в Среднеуральском женском монастыре и подтвердил, что оперативники разыскивали подозреваемого по уголовному делу 1999 г.

"На территории Среднеуральского женского монастыря сегодня действительно работали сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел свердловского гарнизона полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета. Оперуполномоченные разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - отметил полковник Горелых.

В СКР по Свердловской области Накануне.RU также рассказали, что уголовное дело по факту убийства трех лиц, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ) находилось в следственном комитете с февраля 1999 г.

В 2001 г. Свердловский областной суд осудил двоих из трех обвиняемых к реальному лишению свободы. Третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Мероприятия по установлению местонахождения указанного третьего фигуранта в настоящее время продолжаются.

Напомним, сотрудники ОМОНа искали в Среднеуральском женском монастыре отца Силуана, подозреваемого в разбойном нападении и убийстве трех человек. По версии следствия, отец Силуан является на самом деле 47-летним Андреем Кузнецовым, разыскиваемым с 2001 г. за эти преступления. Мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.