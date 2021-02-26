26 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом
Сергей Лавров (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут

Соединенные Штаты предупредили РФ об авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до атаки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Конечно, такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится", - цитирует министра ТАСС.

Лавров добавил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии.

Военно-воздушные силы США в ночь на 26 февраля атаковали инфраструктуру проиранских вооруженных групп в Сирии.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности этих сведений. По данным Пентагона, удалось нанести ущерб нескольким группировкам. Авиаудар стал ответом на серию атак на объекты США в Ираке.

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Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут

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Теги: сергей лавров, сша, сирия



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