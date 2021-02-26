В Челябинске из ТРК эвакуировали почти 900 человек из-за сообщения о пожаре

В Челябинске из ТРК "Алмаз" эвакуировали 890 человек из-за сообщения о возгорании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре в ТРК "Алмаз" поступило по системе 112. Пожарные подразделения стягивались к месту по повышенному номеру сложности пожара.

Из ТРК эвакуировали людей. Производилась проверка помещений на наличие возгорания.

По предварительным данным, на парковке комплекса происходило тление утеплителя на площади 10 кв.м. Его ликвидировали до прибытия пожарных.

В настоящий момент ТРК работает в обычном режиме, угрозы для людей нет.