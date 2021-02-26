"Дурак!" Глава Минприроды - про идею повысить "мусорные" тарифы

Скандал вокруг инициативы по повышению тарифов на вывоз мусора набирает обороты.

Напомним, накануне директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, выступая на заседании Общественного совета ведомства, рассказал о расчетах, произведенных чиновниками. Оказывается, если повысить тарифы из расчета примерно 32 руб. в год на человека, то можно будет вовремя закрыть и рекультивировать свалки и мусорные полигоны, обозначенные в нацпроекте "Экология" и вообще по плану достижения национальных целей.

Позже на эту тему высказалась Федеральная антимонопольная служба, мол, повышать тарифы в этом году уже нельзя – по закону они повышаются один раз в год, а размер повышения заранее утверждается.

А теперь и в официальном Telegram-канале Минприроды России появился весьма эмоциональный комментарий министра Александра Козлова.

"Сегодня в новостях прочитал - и был сильно удивлен – о том, что один из наших сотрудников прокомментировал: население должно платить за полигоны. Дурак! Что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию, и сейчас на площадке Российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки и уже подготовлены нормативно-правовые акты", - заявил министр.

Впрочем, потом он добавляет свое видение источников финансирования рекультивации: "В рамках концепции расширенной ответственности производители должны предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек". Другими словами, средств бюджета снова не хватает – заплатить должен бизнес.

Самое интересное, что средства нацпроекта "Экология" при этом расходуются далеко не до последнего рубля. Например, по итогам 2019 года этот нацпроект стал аутсайдером – его кассовое исполнение составило только 66,3%. И в 2020 году тенденция сохранилась – исполнение на 1 сентября прошлого года составляло всего 34,1%. Кстати, и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина в прошлом году не просто за надоевший вид уволили.