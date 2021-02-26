В южноуральском городе, где ввели режим ЧС из-за прорыва на теплотрассе, продолжаются восстановительные работы

В железнодорожном районе Нязепетровска, где из-за коммунальной аварии жители остались без тепла, продолжаются восстановительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, вчера к отоплению подключили школу, детский сад и музыкальную школу. Также отопление подали в семь из 11 многоквартирных двухэтажных домов, шесть домов блокированной застройки.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС рассказали, что в настоящее время идет поэтапный процесс подключения к теплоснабжению 42 домов частного сектора, четырех двухэтажных жилых домов и одного детского сада. В остальные учреждения и здания тепло пришло, система заполняется.

Напомним, 24 февраля в железнодорожном микрорайоне Нязепетровска был объявлен режим ЧС из-за прорыва теплотрассы газовой котельной. Утечку на теплотрассе устранили в эту же ночь. Однако не во все дома вернулось отопление.

В настоящий момент аварию устраняют со всей области: на помощь приехали около 20 бригад из Снежинска, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Челябинска и Каслей.