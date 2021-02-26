Песков прокомментировал возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

Дипломатическая служба терниста и сложна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя историю с возвращением российских дипломатов из КНДР на дрезине.

"Дипломатическая служба терниста и сложна, она лишь кажется элегантной", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее в МИД РФ рассказали, что восемь сотрудников российского посольства в Северной Корее и члены и их семей 25 февраля вернулись на родину.

Из-за коронавирусных ограничений добираться домой дипломатам пришлось долгим путем, в том числе - толкая дрезину на последнем километре маршрута. Сотрудники посольства добирались 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы и в конце - на тележке, на которой разместили вещи, и усадили детей.

На российской погранстанции Хасан (Приморский край) их встретили коллеги из МИДа и доставили в аэропорт Владивостока. Оттуда сотрудники посольства вылетели в Москву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что необычный способ передвижения был выбран из-за закрытого пассажирского сообщения с Пхеньяном. Вопрос о том, почему дипломатических работников не обеспечили транспортом, она адресовала северокорейской стороне.