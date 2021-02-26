26 Февраля 2021
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Мусоровозы (2020) | Фото: Накануне.RU

Тарифы для населения на вывоз мусора в текущем году повышаться не будут - ФАС

В текущем году тарифы на вывоз мусора для населения повышаться не будут. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе России в качестве комментария к инициативе Минприроды повысить эти тарифы. Впрочем, это и без всякого комментария гарантируется законом. Зато о том, что тарифы не будут повышаться на следующий год – ни словам.

"До настоящего времени антимонопольная служба в установленном порядке не была ознакомлена с инициативой Минприроды о включении средств на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, в тариф на вывоз мусора для населения. Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года и не могут быть повышены для населения", - заявили в ФАС.

Напомним, накануне РБК со ссылкой на инициативу Минприроды сообщило, что ведомство предлагает поднять тарифы на вывоз бытовых отходов из расчета примерно 32 руб. в год на человека. За счет этих дополнительных средств в министерстве хотят проводить рекультивацию мусорных полигонов. Без дополнительных средств – за счет одного только бюджета – реализовать поставленные президентом национальные цели и дели нацпроекта "Экология" будет весьма проблематично.

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Тарифы для населения на вывоз мусора в текущем году повышаться не будут - ФАС

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Теги: вывоз мусора, тарифы, фас, повышение цен, мирнприроды, мусорный полигон



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