26 Февраля 2021
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Экономика Свердловская область За рубежом
китай пекин (2011) | Фото: Накануне.ru

Товарооборот Свердловской области и Китая достиг рекордного показателя

По итогам 2020 года экспорт продукции свердловских предприятий в Китай увеличился по сравнению с 2019 годом в 1,6 раза и превысил 1,9 миллиарда долларов США. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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В целом товарооборот увеличился на 35% и достиг рекордного за всю современную историю торговли показателя в 2,8 миллиарда долларов. Такая информация была озвучена на рабочих переговорах министра международных и внешнеэкономических связей области Василия Козлова с генеральным консулом Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунем.

Как отметил Козлов, диалог продолжится на площадке предстоящего седьмого Российско-Китайского ЭКСПО, которое традиционно проходит в Екатеринбурге одновременно с международной промышленной выставкой "Иннопром".

"Мы прорабатываем с китайской стороной ряд деловых мероприятий: тематические секции по экспорту услуг, продукции агропромышленного и лесопромышленного комплекса, развитию интернет-торговли, биржу деловых контактов. Готовим в адрес консульства пакет предложений по сотрудничеству, в том числе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона, и ждем встречных инициатив", - заявил министр.

По данным Таможенной статистики, Свердловская область поставляет в Китай металлы и изделия из них (именно эта группа показала наиболее высокий рост), а также машиностроительную, химическую и минеральную продукцию. В свою очередь, объем экспорта продовольствия составил 7,4 миллиона долларов США.

Напомним, в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев презентовал Китаю возможности Среднего Урала.

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Товарооборот Свердловской области и Китая достиг рекордного показателя

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Теги: Свердловская область, Китай, рекорд



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