Неизвестные снесли охранную будку в Среднеуральском монастыре и применили силу к прихожанам

26 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Сломанная охранная будка на пропускном пункте Среднеуральского женского монастыря (2021) | Фото: t.me/protectsergii

Неизвестные снесли охранную будку в Среднеуральском монастыре и применили силу к прихожанам

Неизвестные в штатском, как их называют сторонники бывшего схиигумена Сергия, снесли экскаватором охранную будку на первом пропускном пункте Среднеуральского женского монастыря. Демонтаж проводился в то время, пока с прихожанами и насельниками общался прибывший в монастырь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Сообщается, что охрана монастыря не была предупреждена о сносе, как и остальные насельники, из-за чего люди не смогли забрать свои личные вещи.

Сломанная охранная будка на пропускном пункте Среднеуральского женского монастыря(2021)|Фото: t.me/protectsergii

Позже те самые неизвестные применили силу к монахине, толкнув ее на землю. На помощь женщине пришло несколько братьев из числа прихожан. Против одного из них - брата Алексея организатор сноса применил баллончик с неизвестным веществом. Очевидцы утверждают, что после этого группа мужчин беспрепятственно покинула территорию монастыря на глазах у сотрудников ДПС и ОМОНа. В итоге пострадали три человека.

Брат Алексей(2021)|Фото: t.me/protectsergii

В Росгвардии Свердловской области, как и в ГУ МВД по региону продолжают воздерживаться от комментариев по теме.

Напомним, что адвокат бывшего схиигумена Сергия Павел Бабиков прокомментировал действия силовиков, проводивших ночные и утренние обыски Среднеуральского женского монастыря. По его словам, сотрудники ОМОНа действовали незаконно, поскольку согласно требованиям Конституции России и уголовно-процессуального закона обыск в жилище, которыми являются и монашеские кельи, возможен только на основании решения суда.

Позже митрополит Евгений подтвердил, что сотрудники ОМОНа и правда искали отца Силуана, которого подозревают в разбойном нападении и убийстве трех человек в 1991 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Неизвестные снесли охранную будку в Среднеуральском монастыре и применили силу к прихожанам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Среднеуральский монастырь, снос охранной будки, прихожане, нападение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.02.2021 11:57 Мск Митрополит Евгений подтвердил поиски отца Силуана в Среднеуральском монастыре
Ранее 26.02.2021 11:03 Мск Митрополит Евгений прибыл в Среднеуральский монастырь после обыска силовиков
Ранее 26.02.2021 09:35 Мск Адвокат бывшего схиигумена назвал незаконным обыск Среднеуральского монастыря ОМОНом
Ранее 26.02.2021 09:20 Мск ОМОН искал в монастыре отца Силуана по подозрению в убийстве трех человек
Ранее 26.02.2021 08:40 Мск Силовики вывозят мужчин из Среднеуральского монастыря
Ранее 26.02.2021 06:16 Мск В Среднеуральский монастырь вновь нагрянул ОМОН
Ранее 04.02.2021 21:10 Мск В епархии назвали слухами планы по штурму Среднеуральского монастыря
Ранее 20.01.2021 15:10 Мск Мерзлякова отказалась от посредничества между Екатеринбургской епархией и Среднеуральским монастырем

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети