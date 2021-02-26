Неизвестные снесли охранную будку в Среднеуральском монастыре и применили силу к прихожанам

Неизвестные в штатском, как их называют сторонники бывшего схиигумена Сергия, снесли экскаватором охранную будку на первом пропускном пункте Среднеуральского женского монастыря. Демонтаж проводился в то время, пока с прихожанами и насельниками общался прибывший в монастырь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Сообщается, что охрана монастыря не была предупреждена о сносе, как и остальные насельники, из-за чего люди не смогли забрать свои личные вещи.

Позже те самые неизвестные применили силу к монахине, толкнув ее на землю. На помощь женщине пришло несколько братьев из числа прихожан. Против одного из них - брата Алексея организатор сноса применил баллончик с неизвестным веществом. Очевидцы утверждают, что после этого группа мужчин беспрепятственно покинула территорию монастыря на глазах у сотрудников ДПС и ОМОНа. В итоге пострадали три человека.

В Росгвардии Свердловской области, как и в ГУ МВД по региону продолжают воздерживаться от комментариев по теме.

Напомним, что адвокат бывшего схиигумена Сергия Павел Бабиков прокомментировал действия силовиков, проводивших ночные и утренние обыски Среднеуральского женского монастыря. По его словам, сотрудники ОМОНа действовали незаконно, поскольку согласно требованиям Конституции России и уголовно-процессуального закона обыск в жилище, которыми являются и монашеские кельи, возможен только на основании решения суда.

Позже митрополит Евгений подтвердил, что сотрудники ОМОНа и правда искали отца Силуана, которого подозревают в разбойном нападении и убийстве трех человек в 1991 г.