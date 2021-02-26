26 Февраля 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

ФСИН: Навального этапировали в колонию

Глава ФСИН России Александр Калашников подтвердил, что Алексей Навальный этапирован в колонию.

По словам главы ведомства, угрозы безопасности и здоровью блогера нет, передает РИА Новости. ФСИН обеспечит Навальному в колонии нормальное существование, пообещал Калашников.

Куда именно этапирован осужденный, не уточняется. По закону, ФСИН позднее должно сообщить о месте отбывания наказания родственникам.

Ранее сообщалось, что оппозиционер, приговоренный к лишению свободы, может быть этапирован в колонию в городе Покров Владимирской области. В Общественной наблюдательной комиссии, которая следит за соблюдением прав заключенных, предполагают, что это будет ИК-2.

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ФСИН: Навального этапировали в колонию

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Теги: алексей навальный, колония, фсин



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