На Ямале горит месторождение
В Надымском районе на месторождении Юбилейное, принадлежащем компании Газпром добыча Надым, произошел крупный пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Сообщение о пожаре сотрудникам МЧС поступило в 11.12 по местному времени. На тушение брошены силы 21 человека личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Видеозапись пожара опубликована в группе телерадиокомпании "Импульс" социальной сети "ВКонтакте".
В настоящий момент ничего неизвестно о пострадавших.