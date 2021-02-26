На Ямале горит месторождение

В Надымском районе на месторождении Юбилейное, принадлежащем компании Газпром добыча Надым, произошел крупный пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщение о пожаре сотрудникам МЧС поступило в 11.12 по местному времени. На тушение брошены силы 21 человека личного состава и шесть единиц спецтехники МЧС.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Видеозапись пожара опубликована в группе телерадиокомпании "Импульс" социальной сети "ВКонтакте".

В настоящий момент ничего неизвестно о пострадавших.